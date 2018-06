Door eigen flater missen elke dag minstens 50 reizigers op Zaventem hun vlucht: dit zijn de grootste blunders

Een verkeerde naam op het vliegticket, visum vergeten of geen paspoort bij zich. Elke dag stranden door dat soort flaters zo’n 50 reizigers op Brussels Airport. En dan hebben we het ­enkel over passagiers die boeken bij reisbureau Connections. “Echte stress­momenten zijn dat, met huilende kinderen en wanhopige ouders”, zegt woordvoerder Frank Bosteels.

Voor u komende zomer naar de luchthaven trekt voor een deugddoende zomervakantie, checkt u maar beter of uw papieren in orde zijn. Aan het reisbureau van Connec­tions op de luchthaven van Zaventem staan in de maanden juli en augustus dagelijks gemiddeld vijftig wanhopige reizigers. Omdat ze niet op het vliegtuig mochten of dat simpelweg gemist hebben omdat ze bijvoorbeeld in slaap waren gevallen aan de gate. Precieze cijfers over het totale aantal gestrande passagiers zijn er niet, maar Connections zelf schat dat het om “enkele duizenden” per zomervakantie gaat.

Fouten met paspoorten, visa of verkeerd gespelde namen op het vliegticket zijn schering in inslag. “Maar het gebeurt ook dat reizigers in Brussel staan, terwijl ze ­eigenlijk in Charleroi moesten zijn”, zegt Anke Fransen van Brussels Airport. Met een verwarrende naam als Brussels South Charleroi Airport is de vergissing snel gemaakt.

8 meest voorkomende blunders:

• Naam verkeerd gespeld op ticket

• Verlopen identiteitskaart of paspoort

• Geen Kids-ID bij voor kinderen

• Geen reisvisum

• Terugvlucht vergeten boeken

• Niet in orde met inentingen

• Vergist van luchthaven

• In slaap gevallen aan de gate