Verwaarloosde ezel op domein Natuurpunt moet afgemaakt worden

Moerbeke-Waas - Een van de twee ezels die vorige week door de politie in beslag werden genomen op een weide die door Natuurpunt Moervaart-Zuidlede wordt beheerd, heeft het niet gehaald. Een dierenarts liet het dier inslapen.

“Het oudste dier was er inderdaad heel erg aan toe. Er was niet alleen een grote wonde die was ontstoken, het dier had ook zware letsels aan de hoeven en kon zich haast niet meer verplaatsen. We hebben er een dierenarts, gespecialiseerd in hoefproblemen, bijgehaald. Maar ook hij kon niets meer doen. Het hoefbeen drukte al door de zool”, vertelt Marina Tondeleir van The Old Horse Lodge in Laarne waar de dieren door de politie in eerste instantie werden ondergebracht. Volgens Tondeleir gaat het wel degelijk om dierenverwaarlozing. Iets wat dan weer wordt ontkend door woordvoerster Griet Buyse van Natuurpunt. “Deze dieren waren niet onze eigendom, maar het klopt wel dat we er mee voor zorgden. Dat hebben we ook altijd goed gedaan”, aldus Buyse.