Minderjarige opgepakt na agressie tegen chauffeur van De Lijn

In Halle is donderdag een 16-jarige jongen uit Sint-Pieters-Leeuw opgepakt nadat hij een buschauffeur van De Lijn had geslagen en bedreigd. Dat meldt de Het Laatste Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde. Het parket heeft een jeugdrechter gevorderd en vraagt dat de minderjarige geplaatst wordt in een gesloten instelling. Hij zal in de loop van de dag voor de jeugdrechter verschijnen.