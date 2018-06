Vader van Kate Spade sterft een paar uur voor de begrafenis

De nacht voor de begrafenis van Kate Spade (55) is de 89-jarige vader van de Amerikaanse handtassenontwerpster overleden. Earl F. Brosnahan Jr zou het verlies van zijn dochter niet hebben kunnen verwerken.

De Amerikaanse ontwerpster Kate Spade (55) werd drie weken geleden dood aangetroffen in haar appartement in New York. Kate leed al jaren aan een depressie en angststoornis. Ze zocht hulp en werkte nauw samen met haar dokters om de ziekte te behandelen. Toch koos ze heel onverwacht voor zelfdoding.



Haar vader, Earl F. Brosnahan Jr, heeft dit verlies niet kunnen verwerken, en is gestorven enkele uren voor de begrafenis, schrijft The Hollywood Reporter. De 89-jarige man kampte met gezondheidsproblemen en “zijn hart was gebroken door de recente dood van zijn geliefde dochter”, zegt de familie.

Het mode-icoon is donderdag begraven in Kansas City, waar ze oorspronkelijk vandaan komt. De uitvaartdienst was een privéaangelegenheid, maar er waren ook veel fans van de ontwerpster naar de stad gekomen om haar een laatste eer te bewijzen en groet te brengen.

Eerder deze week maakte het modelabel Kate Spade New York bekend 1 miljoen dollar te doneren aan instanties die zelfdoding proberen te voorkomen en zich voor mentale gezondheid inzetten.