Edvald Boasson Hagen tiende keer Noors kampioen tijdrijden

Edvald Boasson Hagen is donderdag voor de tiende keer in zijn carrière en voor de derde keer op rij Noors kampioen tijdrijden geworden. De 31-jarige renner van Dimension Data was in Sandefjord over 42 kilometer zeven seconden sneller dan zijn 19-jarige landgenoot Andreas Leknessund, die de titel bij de beloften op zak stak. Kristoffer Skjerping werd op 1:09 derde

Ook Amerikaan Joey Rosskopf verlengt titel

De 28-jarige Amerikaan Joey Rosskopf (BMC) heeft zich donderdag voor het tweede jaar op rij tot nationaal kampioen tijdrijden gekroond. In Knoxville (Tennessee) was hij over 33,7 kilometer 28 seconden sneller dan Chad Haga (Sunweb). Zijn teammaat Brent Bookwalter werd op 34 seconden derde.

