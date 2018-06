Lommelaar Hans Vanaken doet mee aan ‘De Slimste Mens’

De eerste Limburgse deelnemer aan het nieuwe seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ is bekend. Profvoetballer van het Jaar Hans Vanaken is de eerste kandidaat die presentator Erik Van Looy weet te strikken voor de editie van dit najaar op VIER.

De Lommelse spits van Club Brugge kwam volgens Het Laatste Nieuws in het vizier van Van Looy via Gouden Schoen en ploeggenoot Ruud Vormer, omdat die een deelname niet zag zitten. “Hans zal schitteren. Hij werd recent nog uitgeroepen tot profvoetballer van het jaar. Misschien kan hij in december een nog prestigieuzere titel in de wacht slepen”, aldus Van Looy in de krant.

Benieuwd of de Lommelaar na de titel met Club Brugge, de Profvoetballer van het Jaar-trofee en een huwelijk met zijn Lauren ook deze prijs kan binnenhalen.