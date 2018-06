Nu nog koud, maar kwik gaat weer stijgen

Brussel -

We krijgen vrijdag afwisselend zonnige periodes en wolkenvelden. Af en toe is er kans op wat druppels, vooral langs de Nederlandse of Duitse grens. In het zuidwesten van België blijft het waarschijnlijk droog. De maximumtemperatuur bedraagt 12 graden in de Hoge Venen en 18 graden in het centrum, zo voorspelt het KMI.