VIDEO. Zware hinder door oliespoor van 500 meter op Antwerpse Ring

Op de Antwerpse Ring richting Nederland is ter hoogte van Antwerpen-Zuid brandstof op de weg terechtgekomen. De brandweer is massaal ter plaatse om de rijbaan schoon te maken, voorlopig zijn er drie rijstroken versperd. Het fileleed is groot op de E17 en E19 richting Antwerpen.

Een vrachtwagen raakte vrijdagochtend een stuk ijzer dat op de weg was terechtgekomen. De brandstoftank van het voertuig raakte daarbij geraakt waardoor er olie op het wegdek belandde. De vrachtwagenbestuurder kon zijn lekkend voertuig 500 meter verder aan de kant zetten, niet ver van de oprit Berchem richting Nederland.

De brandweer was snel ter plaatse om de rijbaan schoon te maken, maar sinds 5.30 uur zijn drie rijstroken versperd en ook de oprit Berchem is voorlopig afgesloten. Rond 6.35 uur was de brandweer bijna klaar met het schoonspuiten van het wegdek.

Er stond al snel een file op de Ring richting Nederland en ook op de E17 en E19 richting Antwerpen is het aanschuiven. De Liefkenshoektunnel werd tolvrij gemaakt.

Video: BFM

We zijn er massaal ter plaatse om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Als je kan beter dit punt vermijden. https://t.co/aYnSeichiB — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) 22 juni 2018