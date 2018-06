Renild was vlakbij toen leeuwin Rani werd doodgeschoten: “Als wij niet in dat treintje waren gekropen, had het dier misschien niet moeten sterven”

Mechelen -

Drie uur nadat ze ontsnapt was uit haar kooi in dierenpark Planckendael in Muizen bij Mechelen, is leeuwin Rani (2) gisterenmiddag doodgeschoten door sluipschutters van de politie. “Ze kwam te dicht bij vier bezoekers die een onderkomen hadden gezocht in een treinwagon die op­gesteld stond als decorstuk”, zegt directeur Dries Herpoelaert. De dood van de leeuwin lokt controverse uit. Zowel bezoekers als Vlaams minister van Dierenwelzijn Weyts vragen zich af of er echt geen andere manier was om Rani onschadelijk te maken.