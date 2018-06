It’s my party and I cry if I want to. Lionel Messi wordt zondag 31 jaar, maar zijn feestje wordt één groot tranendal. De Greatest of All Time – of is Ronaldo dan toch de GOAT? – staat na twee duels al op de rand van de uitschakeling. Dit Argentinië bakt er werkelijk niks van en heeft zijn lot niet meer in eigen handen. Kroatië is intussen al zeker van de tweede ronde.