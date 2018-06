“Voetbal speel je met het hoofd, want de bal is vlugger dan de benen.” Hoe hoger het tempo in het topvoetbal wordt opgevoerd, hoe meer je de boutade van Johan Cruijff gaat koesteren. De nieuwe goudhaantjes zijn de meesterbreinen met goeie voeten. Zoals Sergej Milinkovic-Savic, vier jaar geleden in Novi Sad ontdekt door toenmalig technisch directeur van KRC Genk Gunter Jacob.