Alarmerend nieuws, gisteren op het Circuit Paul Ricard, waar de F1 voor het eerst in 28 jaar weer te gast is. McLaren heeft Daniel Ricciardo gepolst voor een zitje in 2019. De transfer gaat wellicht niet door, maar het bericht leert ons wel één zaak: McLaren vindt Stoffel Vandoorne te licht om het team te dragen, mocht Fernando Alonso opstappen.