WK voetbal of niet, Ieper is dit weekend in de ban van de jaarlijkse rally. Met Thierry Neuville komt de leider in de WK-tussenstand aan de start. De gastvedette heeft zijn auto geschilderd in de kleuren van de ‘Rode Neuzen Dag’ en ook al wou het nog nooit echt lukken in Ieper, dit jaar start hij als favoriet.