Eén op de drie Europese banen in auto-industrie is bedreigd

BrusselIn de race naar de elektrische auto hinkt Europa hopeloos achterop. Europese autobouwers kondigden in 2017 voor ruim 21,7 miljard euro aan investeringen aan in elektrische voertuigen… in China. Dat blijkt uit een berekening van Transport & Environment. In Europa werd voor amper 3,2 miljard euro aan investeringen aangekondigd.