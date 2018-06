De man die Erdogan van zijn troon kan stoten

Muharrem Ince, de belangrijkste uitdager in de Turkse stembusstrijd

AnkaraZondag gaat Turkije vervroegd naar de stembus om een staatshoofd en een parlement te kiezen. President Recep Tayyip Erdogan heeft een dubbele overwinning nodig om in zijn gedroomde scenario nog eens vijf jaar als superpresident aan de macht te blijven. Zijn belangrijkste rivaal is Muharrem Ince, die volgens peilingen kans maakt om Erdogan tot een beslissende tweede ronde te dwingen. Maar wie is de man die zichzelf de echte zwarte Turk noemt?