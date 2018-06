Buren boos over nieuwe in- en uitrit van parking

Het regent boze reacties en de buren hebben zelfs een spandoek opgehangen om hun ongenoegen te uiten over de nieuwe geplande in- en uitrit van de Jessa ziekenhuisparking in de Stadsomvaart. “We zijn vooral boos omdat het ziekenhuis niet naar ons wil luisteren. In een brief hebben ze ons laten weten dat ze als goede buur begaan zijn met onze gezondheid. Om te lachen”, zegt Raf Quanten, woordvoerder van de buurt. “Hier gaan dagelijks duizenden auto’s passeren. Jessa wil ons echt vergassen.”