Drie topregisseurs plannen “nog engere” remake van ‘De Heksen’ van Roald Dahl

‘De Heksen’ werd in 1990 voor het eerst verfilmd. Het iconische boek van Roald Dahl onderging toen echter een ingrijpende verandering in het plot. Nu slaan drie topregisseurs de handen in elkaar voor een nog engere remake van de film, die meteen ook trouw zal blijven aan het einde zoals Dahl het geschreven heeft.

Wie herinnert zich ‘De Heksen’ niet? Het kinderboek van Roald Dahl dat menig kind nachtmerries bezorgde. De film dateert al van 1990, maar nu willen drie topregisseurs een nieuwe versie maken die zo mogelijk nog enger is dan de vorige. En waar in de eerste film het hoofdpersonage - spoiler alert - nog wel terug in een jongetje verandert, zou de remake het boek volgen. Dat betekent dat de jongen voor de rest van zijn dagen een muis zal blijven.

Op dit moment zou regisseur Robert Zemeckis volgens showbizz-magazine Variety in de laatste onderhandelingsfase zitten om de regie op zich te nemen. Zemeckis is vooral bekend van ‘Back To The Future’ en ‘Forrest Gump’. De productie van de film komt in handen Alfonso Cuaron (‘Gravity’) en Guillermo del Toro (onder meer ‘The Shape of Water’).