Bo Van Spilbeeck is in Parijs op stap met journalist Christophe Deborsu, dat deelde ze op Instagram. Deborsu maakt een documentaire over de transitie van de VTM-journaliste.

Bo Van Spilbeeck is de eerste Vlaamse transgender mediafiguur en als zodanig een rolmodel voor vele anderen. Dat is ook Christophe Deborsu niet ontgaan. Hij maakt nu een documentaire over de VTM-journaliste, met de focus op haar transitie. De documentaire zal eind dit jaar uitgezonden worden op RTL TVI.