Explosie in Utrecht: appartement volledig uitgebrand, twee gewonden

Door een explosie in de Nederlandse stad Utrecht zijn donderdagavond twee mensen gewond geraakt. Een van de slachtoffers is een agent. Hij sprong uit het pand en is er ernstig aan toe, meldt de politie. Over het andere slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Volgens getuigen ter plekke is de situatie chaotisch.

Het appartement waar de ontploffing plaatsvond, heeft grote schade. “Er zit geen behang meer op de wanden en alle kozijnen liggen eruit”, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Bij een brand aan de Marshalllaan in Utrecht is een agent ernstig gewond geraakt na een sprong uit het pand. Meer informatie volgt. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) June 21, 2018

De ontploffing gebeurde aan de Marshallaan in de wijk Kanaleneiland, meldt de veiligheidsregio. Een appartement is volledig uitgebrand. Een woordvoerder wist nog niet wat er precies is gebeurd. Meerdere ziekenwagens zijn opgeroepen om hulp te verlenen. Ook de brandweer is ter plaatse.