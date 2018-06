En toch is het WK nog niet voorbij voor Messi en co. Waarom het nog altijd kan voor de Argentijnen!

Ondanks de één op zes en de pijnlijke nederlaag tegen Kroatië is het WK nog niet voorbij voor Argentinië. En wel om volgende reden.

Met zes op zes is Kroatië geplaatst voor de volgende ronde. Die zekerheid is er. Met één op zes is Argentinië nog niet uitgeschakeld, hoe hopeloos de situatie momenteel ook lijkt.

Morgen speelt IJsland tegen Nigeria. Voor de Argentijnen zou een gelijkspel het ideale resultaat zijn. Dan komt IJsland op twee punten en Nigeria op één punt, naast Argentinië.

Op de derde speeldag speelt Kroatië tegen IJsland en kijkt Argentinië in de ogen van Nigeria. Wint Argentinië, dan komt het op vier punten. In het geval dat IJsland en Nigeria morgen gelijk spelen, dan hebben de Vikingen aan een gelijkspel onvoldoende om Argentinië achter zich te houden.

En wat als IJsland morgen wint van Nigeria en op vier punten komt. Ook dan is de kwalificatie nog mogelijk voor Messi en co maar wordt ze wel heel moeilijk. Rekening houdend met het negatieve doelsaldo van de Argentijnen (-3) en het sowieso positieve doelsaldo van de IJslanders, moet IJsland al zwaar de boot in gaan tegen het reeds geplaatste Kroatië en moet Argentinië zwaar uitpakken tegen Nigeria.

En wat als Nigeria morgen wint. Dan volstaat een zege van Argentinië op de slotspeeldag om voorbij Nigeria te gaan en moet IJsland minstens winnen van Kroatië om naast Argentinië te komen. Ook dan brengt het doelsaldo de beslissing en ziet het er voorlopig niet al te best uit voor de Argentijnen.