Wat een contrast: terwijl Ronaldo geschiedenis schrijft, flirt Messi met vroege exit

Kroatië heeft zich donderdagavond op het WK voetbal in Rusland na een knappe 3-0 winst tegen Argentinië verzekerd van een plaats in de achtste finales. Voor de vicewereldkampioen en sterspeler Lionel Messi dreigt de uitschakeling in de groepsfase. Wat een contrast met zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo...

Ante Rebic scoorde in de 53e minuut de openingsgoal in Nizhny Novgorod, na een blunder van de Argentijnse doelman Caballero. Luka Modric verdubbelde met een knap schot in 80e minuut de Kroatische voorsprong. In de toegevoegde tijd legde Ivan Rakitic de 3-0 eindstand vast.

Geen enkel schot op doel...

Lionel Messi kon net als in de eerste wedstrijd tegen IJsland allerminst imponeren. Toen miste hij zelfs een strafschop, deze keer kon hij geen enkele keer op doel schieten… Voorts gaf hij een getormenteerde indruk, de onmenselijke druk woog duidelijk op zijn schouders waardoor hij niet in normale doen was. Hij moest met lede ogen aanzien hij zijn doelman blunderde en geraakte zelfs gefrustreerd na het zoveelste duel dat hij verloor van Barça-ploegmaat Rakitic...

LEES MEER: Argentijnse doelman blundert: Messi moet het met lede ogen aanzien

Foto: EPA-EFE

… versus imponerende Ronaldo

Het contrast is groot met zijn eeuwige rivaal. Cristiano Ronaldo scoorde woensdag tegen Marokko (1-0) al zijn vierde doelpunt op dit WK. Tegen Spanje (3-3) maakte hij de drie Portugese doelpunten.

Als IJsland wint van Nigeria, wordt het héél gevaarlijk...

Kroatië is met 6 op 6 geplaatst voor de achtste finales. Argentinië heeft slechts 1 op 6 en flirt met de uitschakeling. Morgen/vrijdag staan Nigeria en IJsland tegenover elkaar in de andere match van groep D. IJsland hield in zijn eerste duel Argentinië in bedwang (1-1), terwijl Nigeria met 0-2 verloor van Kroatië. Op de slotspeeldag volgende week dinsdag (26 juni) staan Nigeria/Argentinië en IJsland/Kroatië op het programma.

LEES OOK: En toch is het WK nog niet voorbij voor Messi en co. Waarom het nog altijd kan voor de Argentijnen!