Limburg schrapt minste jachtgebied: "Limburgers weten dat samenwerken met jagers voordelen heeft"

Hasselt -

Met amper 1.800 hectare bengelt Limburg helemaal onderaan de Vlaamse lijst van totale oppervlakte die per provincie uit jachtplannen werd geschrapt. Dankzij de website schietinactie.be van Vogelbescherming Vlaanderen werd het totale jachtterrein in Vlaanderen in een jaar 18.500 hectare kleiner. “Voor ons een belangrijk signaal van duizenden grondeigenaars die niet wisten dat hun perceel als jachtgebied stond ingekleurd”, reageert directeur Frederik Thoelen. Jagersvereniging Hubertus Vereniging Vlaanderen liet weten dat de actie geen impact heeft op het aantal jachtgebieden.