Verklapt Nainggolan transfer naar Inter?

Wij gaven het vorige week al aan en intussen is iedereen in Italië ervan overtuigd: op 1 juli wordt de transfer van Radja Nainggolan naar Inter Milaan bekendgemaakt. Wegens UEFA-maatregelen in het kader van de Financial Fair Play kan de transfer niet vroeger officieel worden bevestigd maar op Instagram lijkt zelfs Nainggolan zelf de (gedwongen) transfer te bevestigen.

AS Roma heeft geld nodig en dus werd de 30-jarige Antwerpenaar na vier jaar onder lichte dwang naar de uitgang geduwd. Dat laatste kunnen we toch afleiden aan een reactie op Instagram.

“Ik kan je niet zien in een ander shirt”, verzuchtte de man achter asromadaily op Instagram, een diehard fan die dagelijks updates geeft over de Romeinse ploeg. Hij zette naar eigen zeggen een privé-gesprek met Nainggolan online en het lijkt wel degelijk om het officiële account van de ex-Rode Duivel te gaan (want er circuleren ook een heel aantal valse accounts).

“Geloof me dat ik niet blij ben dat ik hier moet vertrekken. Maar soms maken ze keuzes voor jou”, reageerde Nainggolan wel erg openhartig.

Op zijn eigen Instagram-account bevestigde noch ontkende Nainggolan het hele verhaal maar zette hij enkel een foto van zichzelf in Roma-shirt met twee hartjes erbij:

Een bericht gedeeld door Radja Nainggolan (@radja.nainggolan) op 21 Jun 2018 om 2:14 (PDT)

Benieuwd hoe de fans van Inter hierop zullen reageren...