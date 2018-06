WK 2018 - Behrami onzeker voor duel tegen Servië

De Zwitser Valon Behrami, die afgelopen zondag in het duel met Brazilië (1-1) geblesseerd raakte aan de adductoren, raakt mogelijk niet fit voor de wedstrijd tegen Servië van morgen. “Zolang de training van vandaag niet is afgelopen, is er nog niets zeker,” verklaarde bondscoach Vladimir Petkovic.

Toen Petkovic gevraagd werd of er wijzigingen zullen worden doorgevoerd in de ploeg, antwoordde hij dat er enkele spelers zijn die niet helemaal fit zijn. “We zullen zien wat er na de training gebeurt. Dan pas kan ik het weten,” vertelde de Bosniër aan de verzamelde pers.

Tijdens het kwartier dat de pers de training mocht bijwonen, leek Behrami niet te lijden onder zijn blessure. De aanvallende middenvelder verdubbelde zelfs het aantal spurtjes en nam nadien met zijn ploegmaats deel aan een rondo.

Maandag verklaarde de ploegarts nog dat de 33-jarige Behrami speelklaar zou moeten geraken voor de wedstrijd tegen Servië. Behrami is de enige Zwitser die in zijn carrière vier keer deelnam aan het WK. Tegen Brazilië afgelopen zondag werd de Zwitser met Albanese roots vervangen door Denis Zakaria. Behrami had een sleutelrol in die wedstrijd. Volgens zijn ploegmaat Haris Seferovic was hij goed voor heel wat balrecuperaties en kon hij Neymar goed afstoppen.

Zwitserland (groep E) speelt vrijdag om 18u in Kaliningrad tegen groepsleider Servië.