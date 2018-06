Ex-Anderlechtcoach René Weiler kiest niet voor het geld in Saudi-Arabië maar voor zijn familie in Zwitserland

De 44-jarige Zwitser Réné Weiler, ex-trainer van RSC Anderlecht, wordt de nieuwe coach van FC Luzern. Dat maakte de Zwitserse eersteklasser, afgelopen seizoen derde in de Super League, donderdag bekend.

Voor Weiler, in 2017 kampioen met Anderlecht, wordt Luzern de eerste club sinds hij in september opstapte bij paars-wit. Eerder stond hij in eigen land bij Schaffhausen (2009-2011) en Aarau (2011-2014) aan het roer, voor hij in Duitsland bij tweedeklasser Nürnberg aan de slag ging.

Enkele weken geleden kondigde het Saudi-Arabische Al Shabab nochtans aan dat de Zwitserse coach het roer zou overnemen volgend seizoen. Maar tot een ondertekend contract kwam het niet: Weiler bleef liever voor zijn gezin in Zwitserland dan dat hij voor het geld in Saudi-Arabië koos.