Victor Campenaerts is opnieuw Belgisch kampioen tijdrijden, Thomas De Gendt strandt op 2,5 seconden

Victor Campenaerts heeft zich in Anzegem voor de tweede maal in zijn carrière tot Belgisch kampioen gekroond. De 26-jarige hardrijder van Lotto-Soudal is de regerende Europese kampioen en volgt Yves Lampaert op, nadat hij in 2016 ook al het BK tijdrijden had gewonnen. Thomas De Gendt werd tweede op 2,5 seconden, Lampaert werd deze keer derde.

Het parcours in Anzegem was een vlak parcours, in drie snelle rondjes van 14,4 kilometer met een aantal moeilijke stroken vals plat.

Xandro Meurisse zette met 54:21 een eerste richttijd neer. Frederik Frison dook daar met 53:47 als eerste onder. De Gendt was met 52:46 nog sneller. Alleen Campenaerts zou daar met 52:43 nog een habbekrats vanaf doen.

Bij het eerste tussenpunt (14,4 km) was Lampaerts nog de snelste. Zowel De Gendt als Campenaerts volgden er op 15 seconden. Die laatste maakte het verschil in de tweede ronde. Bij het tweede tussenpunt (na 28,8 km) ging Campenaerts Lampaerts vijf seconden voor en volgde De Gendt op acht seconden.

Campenaerts plaatste zijn naam zo een tweede keer, na 2016, op de erelijst. Vorig jaar kon de Europese kampioen zijn kansen niet naar behoren verdedigen. In Chimay moest hij toen na een valpartij met zilver vrede nemen.

Campenaerts: "Ik hoop dat ik die triclore trui snel terug kan inwisselen"

“Ik ben heel blij dat ik opnieuw de Belgische titel behaald heb. En ik blijf mijn teamgenoot Thomas De Gendt voor. Tijdens een etappe in de Ronde van Romandië hebben we samen het één en ander laten zien. Ik kon toen Thomas wat uit de wind zetten en met hem ronddraaien. Het laatste uur is De Gendt doorgegaan op zijn elan en moest ik harken om de koers uit te rijden. Dit is nu mijn terrein, maar ook hier kwam De Gendt dicht in de buurt. Wij pakken met Lotto Soudal de eerste en tweede plaats. Net voor Quick-Step Floors en dat in het hol van de leeuw.”



De eerste wedstrijd die Campenaerts rijdt in de Belgische trui is het Europees kampioenschap tijdrijden. “Ik hoop dan ook dat ik die triclore trui snel terug kan inwisselen, maar de kans bestaat dat ik na het EK verder moet met de driekleur. Ook niet erg, al wil ik natuurlijk wel winnen in Glasgow. Dit BK is al het derde jaar op rij een echte strijd. In Postel won ik, vorig jaar viel ik en werd ik tweede en nu win ik weer met drie seconden voorsprong op De Gendt. Misschien moet deze koers ook wel eens live op televisie komen.”



Bondscoach Kevin De Weert verkende het parcours in Glasgow al. “Ik heb van hem trouwens een stick gekregen met de beelden erop. Ik vertrek zowat vijf dagen op voorhand naar Schotland. Dan kan ik het parcours zelf gaan verkennen. Bovendien volgt eerst een hoogtestage. Ik laat niets aan het toeval over voor dat EK.” .

De Gendt: "Dit laat het beste verhopen voor de Tour"

Een stevige slotronde zorgde ervoor dat Thomas De Gendt zich naar het zilver flitste. De Gendt had er pas een hoogtestage opzitten. Net voor het BK zat hij nog 12 uur in de wagen op weg naar Anzegem. Niet echt de ideale voorbereiding.



“Ik ben nog niet in bloedvorm. Van een hoogtestage weet je nooit hoe je terugkomt”, verklaarde De Gendt. “De eerste dag ben je meestal nog goed. Zondag kan het zijn dat ik als een slappe vod rond rijd. Ik heb het voordeel dat mijn benen nog niet beseffen dat ze al in België zitten en niet meer in de bergen. Vanaf vrijdag zal dat wel anders zijn. Maar het is allemaal in functie van de Tour de France.”



Thomas De Gendt wou het BK tijdrijden bewust aan zijn programma toevoegen. “Het is de beste manier om te trainen op de tijdritfiets. Anders moest ik sowieso gaan rijden. Nu verplichte ik mezelf om 43 kilometer voluit te gaan. Ideaal is dat niet, maar het was ook niet voorzien dat ik hier tweede zou worden. Dit laat alvast het beste verhopen voor de Tour. Mijn gevoel is goed. Ik heb veel hoogtemeters gedaan en recupereerde er goed van. Ik was zes dagen op hoogtestage en dat is een ideale tijdspanne om binnenkort de Ronde van Frankrijk aan te vatten.”

Foto: Marc Van Hecke

Uitslag:

1. Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) de 43,2 km in 52:43 (gem. 48,13 km/u)

2. Thomas De Gendt op 0:02

3. Yves Lampaert 0:20

4. Laurens De Plus 0:28; 5. Frederik Frison 1:03; 6. Xandro Meurisse 1:37; 7. Louis Vervaeke 1:43; 8. Senne Leysen 1:49; 9. Toon Aerts 1:52; 10. Guillaume Van Keirsbulck 1:53; 11. Steff Cras 1:54; 12. Jonas Rickaert 1:58; 13. Nathan Van Hooydonck 2:25; 14. Edward Theuns 2:27; 15. Aimé De Gendt 2:35; 16. Antoine Warnier 2:40; 17. Gianni Marchand 2:51; 18. Stijn Devolder 2:51; 19. Jimmy Janssens 3:02; 20. David Boucher 3:04; 21. Jan Bakelants 3:10; 22. Tom Devriendt 3:26; 23. Frederik Backaert 3:39; 24. Franklin Six 4:08; 25. Robbe Ghys 4:37; 26. Thomas Deruette 5:29; 27. Alexander Maes 8:37 .

Erelijst:

1997: Marc Streel

1999: Marc Streel

2000: Rik Verbrugghe

2001: Leif Hoste

2002: Marc Wauters

2003: Marc Wauters

2004: Bert Roesems

2005: Marc Wauters

2006: Leif Hoste

2007: Leif Hoste

2008: Stijn Devolder

2009: Maxime Monfort

2010: Stijn Devolder

2011: Philippe Gilbert

2012: Kristof Vandewalle

2013: Kristof Vandewalle

2014: Kristof Vandewalle

2015: Jurgen Van den Broeck

2016: Victor Campenaerts

2017: Yves Lampaert

2018: Victor Campenaerts