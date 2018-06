Titelfavoriet Frankrijk alweer niet zonder moeite maar na zege tegen Peru nu al geplaatst voor achtste finale

Een behoorlijke eerste helft, een matige tweede helft en opnieuw gewonnen: titelfavoriet Frankrijk kon ook in zijn tweede wedstrijd tegen Peru niet echt overtuigen maar had aan een goal van Mbappe voldoende om de drie punten en de kwalificatie voor de achtste finale op zak te steken. Het frivole Peru moet na twee nederlagen met zekerheid het toernooi verlaten.

De Andesbewoners hadden indruk gemaakt tijdens hun openingswedstrijd tegen Denemarken. Frankrijk was op zijn hoede en begreep meteen waarom. De Peruvianen claimden het balbezit en probeerde via snelle flankaanvallen de Fransen te verrassen. Na een kwartier vonden de troepen van Didier Deschamps het welletjes, ondanks een fraaie kans voor Guerrero. Frankrijk nam over en begon plots aardig te voetballen met de nodige kansen tot gevolg. Pogba dirigeerde, Giroud leek te scoren maar de geredde bal viel in de voeten van Mbappé die moeiteloos afwerkte. Met zijn 19 jaar is Mbappé een van de jongste doelpuntenmakers ooit op een WK, de spits van PSG was niet eens geboren toen Frankrijk in 1998 voor het laatst de wereldtitel won. Frankrijk op wolkjes, puffende Peruanen, lekkere wedstrijd.

En het bleef ook na de pauze een leuke wedstrijd, vooral omdat Peru zich niet zomaar neerlegde bij de uitschakeling. De Andesbewoners bleven de Fransen onder druk zetten en een heerlijke pegel van Aquino verdiende beter dan op de kruising te pletter te slaan. Het balbezit was voor de Peruvianen maar de Franse verdediging stond pal. Hoe hard Cueva en co. ook probeerden, de Franse verdediging leek niet echt een krimp te geven.

Coach Deschamps haalde zowel Mbappé als Griezmann naar de kant: verdedigen werd plots belangrijker dan aanvallen, Peru botste op een Franse muur. Hiermee komt na twee wedstrijden al een eind aan de aspiraties van de Peruvianen die ondanks leuk voetbal twee keer het onderspit moesten delven voor het Europees realisme. Frankrijk is met zes op zes al zeker van een plaats in de achtste finale. Als Frankrijk en Denemarken het in hun derde wedstrijd op een akkoordje gooien en het op een gelijkspel houden, zijn beide Europese teams zeker van een plaats in de achtste finale. Bij Deense winst blijft Frankrijk geplaatst, maar gaat het niet verder als groepswinnaar.