Virgil Abloh toont zijn eerste mannencollectie voor Louis Vuitton

Donderdag heeft de Amerikaanse ontwerper Virgil Abloh in Parijs zijn eerste mannencollectie voor Louis Vuitton voorgesteld. De klassieke stijl van het Franse modehuis kreeg een streetwear twist mee en ook regenboogkleuren waren nooit veraf. Beroemdheden front row, onder wie Rihanna en Kim Kardashian, zagen dat het goed was.

Modeliefhebbers hadden een dik kruis in hun agenda op 21 juni, de dag dat Virgil Abloh zijn debuut zou maken als artistiek directeur van Louis Vuitton. Donderdag was het eindelijk zo ver en stelde hij zijn langverwachte zomercollectie 2019 voor aan het grote publiek tijdens de mannenmodeweek in Parijs. Place to be: de zonovergoten tuinen van het Palais-Royal in de Franse hoofdstad.

Het is een hybride collectie geworden met zowel streetwear-invloeden als klassieke stuks. Modellen (onder hen ook rappers Kid Cudi, Theophilus London en Playboi Carti) op de regenboogkleurige catwalk toonden klassieke pakken in knalkleuren of met opvallende neonaccenten, plastic, hoodies, bloemen, holografische capes en bijpassende handtassen. Daartegenover staan sobere witte ensembles en accessoires met het iconische ‘LV’-logo. Met tie-dye shirts knipoogt hij dan weer naar de jaren negentig.

Emotioneel met Kanye

Het defilé met jazzmuziek en hits van Kanye West kon op veel belangstelling rekenen van beroemdheden. Rihanna, een goede vriendin van de designer, zat op de eerste rij. Ook Kylie Jenner, Kim Kardashian en Kanye West zelf waren van de partij. Die laatste, net als Abloh afkomstig uit Chicago, zorgde voor een emotioneel moment aan het einde van de modeshow. Hij omhelsde zijn makker en collega Abloh. De twee konden hun tranen niet bedwingen.

Virgil Abloh in een omhelzing met jarenlange vriend Kanye West

Virgil Abloh en Rihanna Foto: Photo News

Kylie Jenner, Kim Kardashian en Kanye West Foto: Photo News

Dit is een historisch moment in de modewereld. Virgil Abloh is de eerste man met Afrikaanse roots aan het roer van Vuitton. Hij is ingenieur en architect, maar volgde geen specifieke modeopleiding. Het was zijn moeder, een naaister uit Ghana, die hem leerde naaien. De modeweek in Parijs kreeg trouwens een flinke Abloh-stempel mee. Woensdag was hij al aan zet met zijn eigen label Off-White (waarmee hij in zee gaat met Ikea). Daarvoor liet hij zich naar eigen zeggen inspireren door “gekke zomernachten in New York die om middernacht nog altijd even warm en plakkerig zijn als op het middaguur”. Ook daarmee bracht hij een ode aan de nineties, onder meer met baggy stuks met Bart Simpson-print erop.

Off-White Foto: AP