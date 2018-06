Federer redt in Halle twee matchballen en eerste plaats op wereldranglijst

‘s Werelds nummer een Roger Federer heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Duitse Halle (1.983.595 euro). De Zwitser versloeg in de tweede ronde de Fransman Benoit Paire (ATP-48) in 2 uur en 1 minuut met 6-3, 3-6 en 7-6 (9/7). Hij redde daarbij twee matchballen.