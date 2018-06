Ook tijdens het WK laat onze huisanalist Johan Boskamp zijn licht schijnen over prangende thema's. En zoals gewoonlijk neemt de Rotterdammer geen blad voor de mond.

“Een WK dat is ook een beetje vechten tegen de verveling. Dan heb ik het niet eens over het voetbal dat we tot dusver te zien kregen. Ik doel op de spelers die wekenlang van huis zijn en samen op ...