Ook verzekeringscontracten kunnen voortaan via een app ondertekend worden

Klanten van verzekeringsmakelaars kunnen voortaan hun verzekeringscontracten digitaal ondertekenen via de app MyBroker. Dat gebeurt met behulp van een pincode, nadat de klant alleen bij het eerste gebruik een veiligheidsprocedure met onder meer het inscannen van de identiteitskaart heeft doorlopen. Volgens de initiatiefnemers gaat het om een Europese primeur.

Het elektronisch ondertekenen van verzekeringscontracten is een initiatief van FVF (de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen), verzekeringsplatform Brocom dat 2.500 onafhankelijke verzekeraars vertegenwoordigt en informaticabedrijf Portima. Ze noemen de nieuwe oplossing “100 procent betrouwbaar”. De digitale handtekening respecteert de Europese eIDAS-standaard en daarmee zijn de Belgische verzekeringsmakelaars naar eigen zeggen de enige in Europa die dit aanbieden. De eIDAS-verordening bepaalt de voorwaarden waaraan een elektronische handtekening moet voldoen om gelijkgesteld te zijn met een geschreven handtekening en om in heel de Europese Unie aanvaard te zijn.

De app MyBroker kan worden gebruikt om online documenten te ondertekenen en ondertekende documenten te raadplegen, maar ook om de makelaar een bericht te sturen. “Papier hoeft er niet meer aan te pas te komen”, zegt Kelly Schamphelaere van FVF. “Makelaars beantwoorden hiermee aan de steeds groter wordende vraag van consumenten naar digitale oplossingen. Daarnaast zetten ze sterk in op hun vertrouwensrelatie met de klant en de persoonlijke aanpak en begeleiding.”