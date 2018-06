Toeristen met helikopters geëvacueerd na defect aan kabelbaan in Zwitserland

Ongeveer 400 toeristen zijn na een defect aan de kabelbaan van de Schilthorn in Zwitserland met helikopters geëvacueerd uit het bergstation.

De kabelbaan blokkeerde volgens de uitbater bij een aankomst in het 2.677 meter hoge station.

“De passagiers konden de cabine zelfstandig verlaten, want ze was al in het station aangekomen”, zei een woordvoerder. Ook de toeristen die in het restaurant Piz Gloria op de bergtop zaten, werden met helikopters naar het lagergelegen station van Mürren gevlogen. In 1968 was het toen futuristische restaurant op de Schilthorn een locatie voor de opnames van een James Bond-film.