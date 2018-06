Kandidate blaast zichzelf op in ‘America’s Got Talent’ en overleeft dat nog ook

Wie het wil maken in ‘America’s Got Talent’ moet alsmaar verder gaan om de aandacht van de jury te trekken, zo lijkt het wel. De 21-jarige Annaliese Nock liet zichzelf opsluiten in een houten kist met zes staven dynamiet die daarna tot ontploffing gebracht werden. Een mogelijk dodelijke stunt, maar nadat de koffer in gruzelementen geblazen werd, stond Annaliese ongedeerd weer op.

“Ik kom van een lange lijn van durfals, je herinnert je misschien mijn vader Bello Nock nog en ik besloot iets groter en beter te doen”, zo sprak Annaliese Nock. De juryleden konden hun oren nauwelijks geloven toen Annaliese haar plan uit de doeken deed. “Waarom zou iemand zoiets willen doen?”

En hoewel Annaliese al wel iets gewend is (ze liet zich vorig jaar al afvuren met een kanon), was dit wel de grootste ontploffing en de gevaarlijkste act van haar leven. “Ik zou een beetje gek zijn als ik hier niet bang voor was. Met een explosie van deze omvang, kan er van alles mis gaan.”

“De druk die deze ontploffing op mijn lichaam zal uitoefenen is geschift. Als ik niet op het juiste ogenblik uitadem, zouden mijn longen kunnen imploderen. Het resultaat zou dodelijk kunnen zijn.”

De spanning was te snijden nadat Annaliese de koffer in kroop, en even leek het nog alsof de ontploffing er niet eens zou komen. Er werd afgeteld, maar op het einde kwam er niets. Toen de koffer plots toch ontplofte, makkelijk twee tellen nadat het aftellen afgelopen was, keek iedere aanwezige duidelijk bezorgd toe. Na de ontploffing bleef de durfal nog even roerloos liggen, maar enkele ogenblikken later stak ze haar duim al op. “Ze is oké”, wordt er duidelijk opgelucht geroepen.