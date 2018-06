Om een dure fiets te stelen heeft een onbekende dief in Duitsland een boom omgezaagd, zei een politiewoordvoerder donderdag. De lindeboom stond in Kassel en de stam had een omtrek van 50 centimeter.

De dader stal een mountainbike van ongeveer 2.200 euro, die met een slot aan de boom was vastgemaakt op de Friedrichsplatz in Kassel. De eigenaar had de fiets vrijdag vastgemaakt en ontdekte de diefstal dinsdag toen hij de tweewieler ging halen.