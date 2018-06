Juventus rondt langverwachte transfer van Emre Can af

Juventus heeft donderdag de overgang van Emre Can aangekondigd. De Duitse middenvelder komt transfervrij over van Liverpool en tekende in Turijn een contract voor vier seizoenen.

De transfer van de 24-jarige Can hing al maanden in de lucht. De Duitser, die vorig jaar met de Mannschaft de Confederations Cup won maar dit jaar niet mee mocht naar het WK, wilde zijn aflopende contract bij Liverpool niet verlengen. Can sukkelde daarbovenop ook nog eens met een aanslepende rugblessure, waardoor hij de laatste maanden van het seizoen niet meer in actie kwam voor de Reds.

Can klokt in vier seizoenen Liverpool zo af op 167 officiële duels (en 14 goals). De verliezend finalist in de Champions League vorige maand had hem in de zomer van 2014 weggeplukt bij Bayer Leverkusen. Eerder was hij er niet in geslaagd te kunnen doorbreken bij Bayern München, waar hij de jeugdopleiding doorliep.

De twintigvoudig international leek lange tijd een zekerheid te zijn in de WK-selectie van bondscoach Joachim Löw. Maar zijn rugblessure en de grote concurrentie op het middenveld hielden hem uiteindelijk uit Rusland.