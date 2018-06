West-Vlaamse pakte vijfde titel op rij, 31-jarige beste elite-zonder-contract in BK tijdrijden

In het West-Vlaamse Anzegem heeft Ann-Sophie Duyck haar vijfde opeenvolgende tijdrittitel binnengehaald. Duyck haalde het voor Lotte Kopecky en de verrassende tijdrijdster Ellen Van Loy.

Topfavoriete Ann-Sophie Duyck (Cervelo-Bigla) werd in het West-Vlaamse Anzegem met veel overmacht voor de vijfde opeenvolgende keer Belgisch kampioene tijdrijden. “Maar dat het op voorhand vastlag dat ik zou winnen, zou ik niet durven stellen. Een zege komt nu eenmaal niet op bestelling”, reageerde de 30-jarige West-Vlaamse. “Ik had hier maar één doel en dat was die titel verlengen. Dat brengt wel wat druk met zich mee. Op de duur gaat iedereen ervan uit dat je sowieso wel zal winnen.”

“Tijdrijden is een specialisatie. Ik ben geen natuurtalent, maar heb er jaren aan gewerkt. Vele kleine details zorgen ervoor dat ik net iets beter ben dan de rest. Mijn sterke punten scherp ik al jaren aan en ik ben steevast op zoek naar progressie. Die inspanningen lonen. Maar het blijft afzien. Steeds tegen de pijngrens aanrijden en de spanning op de benen houden. Van bij de start moet het juiste tempo gezocht worden. Diep gaan en jezelf kapot rijden, dat is tijdrijden. Ik hoorde dat ik een goede tijd aan het neerzetten was en in de tweede ronde zag ik plots Lotte Kopecky voor mij rijden. Dan wist ik genoeg.”

Verraes beste elite-zonder-contract

De 31-jarige Benjamin Verraes kroonde zich in Anzegem tot kersvers Belgisch kampioen tijdrijden bij de eliterenners zonder contract geworden. De West-Vlaming klokte na 28,2 kilometer af in een tijd van 36’33”. Goed voor een gemiddelde van 47,27 km/u.

“Vorig jaar in Chimay was het snikheet”, stak Verraes na afloop van wal. “Ik had van dat BK toen ook een doel gemaakt maar ik werd helemaal genekt door het warme weer. Mijn benen werden gewoonweg afgesneden. Ik ben blij dat het nu wat frisser was, tegen de warmte kan je niets doen.”

Het podium bij de elite-zonder-contract.

Het parcours wordt omschreven als licht golvend. Maar dat klopt niet helemaal volgens Verraes. “Licht golvend zou ik niet zeggen. Het was echt wel werken op de tijdritfiets. Het parcours omvat zo van die typische Vlaamse betonplaten waarop het steevast harken is. Bovendien gaat de omloop op en neer. En de wind stond soms hevig in het nadeel. Mijn vriendin gaf me tijdens de eerste passage mee dat ik bijna dezelfde tijd had als Sander Elen. Ik ben blijven doorgeven en uiteindelijk was ik de beste vandaag. Ik ben een beetje een allrounder. Ik ben niet traag in de sprint en kan ook wel meegaan met een ontsnapping. Die titel van Belgisch kampioen is toch wel een kroon op mijn seizoen.”