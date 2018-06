Provincie West-Vlaanderen herbekijkt subsidie aan sekshotel

Middelkerke - De provincie West-Vlaanderen herbekijkt een subsidietoelage van 20.000 euro aan het toeristisch project Domaine 10 in het West-Vlaamse Schore bij Middelkerke. Dat meldt de provincie donderdag. Het gaat om een hotel waar koppels alle mogelijkheden krijgen om elkaar op seksueel vlak te (her)ontdekken.

De provincie en het provinciebedrijf Westtoer lanceerden onlangs een projectoproep “Logies voor de toekomst” waarbij ze ondernemers willen steunen om vernieuwende concepten uit te werken.

“Het probleem stelt zich niet met het thema”, aldus Stefaan Gheysen, algemeen directeur van Westtoer. “Hoe experimenteel en prikkelend ook, ook dit beantwoordt aan onze criteria. Er blijkt wel een probleem te zijn nu blijkt dat de B&B ook kan gehuurd worden zonder te overnachten, en dat beantwoordt niet aan onze criteria die als doel hebben extra overnachtingen te genereren. Vandaar dat we het dossier gaan herbekijken.”

“Op basis van de huidige beschikbare en gekende aanwijzingen zal onderzocht worden of het dossier nog voldoet aan de voorwaarden van het provinciaal reglement van toeristische impulsen. Intussen wordt de subsidie on hold gezet”, klonk het in een kort communiqué van de provincie en Westtoer.