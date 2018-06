Thierry Neuville grootste attractie in Ypres Rally, en dat zie je ook aan zijn wagen

Thierry Neuville is komend weekend de grote attractie van de 54e Ypres Rally, het hoogtepunt op de Belgische rallykalender. Dat bleek uit de officiële persconferentie dinsdag in de Kattestad.

De Ypres Rally telt niet enkel mee voor het Belgisch kampioenschap, maar ook voor het Europese kampioenschap TER en het Britse rallykampioenschap. De grote attractie is net zoals vorig jaar Thierry Neuville. De Oostkantonner komt als leider in het wereldkampioenschap naar Ieper en dat is een absolute primeur voor de organisatie. Hij start in een Hyundai i20 R5, zijn vertrouwde WRC is niet toegelaten, die voor de gelegenheid vol staat met rode neuzen. (lees meer)

Foto: vdb

Dat de rally vooraf niet gewonnen is, bleek vorig jaar nog toen Neuville in het decor belandde op de openingsdag. Zijn belangrijkste tegenstanders worden Kevin Abbring in de nieuwe Citroën C3 R5 en de leider in het Franse kampioenschap Bryan Bouffier in een Skoda Fabia R5. De favorieten om punten mee te graaien in het Belgische kampioenschap zijn Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) en Kris Princen (Skoda Fabia R5) die ook hun zeg kunnen doen in de strijd om de overwinning in Ieper.

De rally start met de shakedown donderdag. Dat is de laatste testsessie die ook meetelt als kwalificatie. De beste vijftien mogen hun startpositie op vrijdag kiezen. Vrijdag en zaterdag moeten er 23 klassementsproeven afgewerkt worden. Na 278 kilometer tegen de klok is de winnaar gekend. Hij rijdt omstreeks 22u00 het podium op.

Naast de Ypres Rally is er ook een historic gedeelte, dat Boezinge inruilt voor Ieper. Dat is de belangrijkste vernieuwing in de volledige organisatie.

Tijdens de Last Post ceremonie wijkt de karavaan even uit naar het park van Zonnebeke om de dagelijkse herdenking aan de Eerste Wereldoorlog niet te verstoren.

Neuville is uit op revanche

Een jaar geleden ging Neuville al eens op zoek naar een eerste overwinning in de Ypres Rally, het hoogtepunt van de Belgische rallykalender. Maar al snel ging het fout toen hij op Dikkebus in het decor belandde. De Oostkantonner en huidige leider in het wereldkampioenschap is dus uit op revanche.



"Op de weg blijven is alvast het belangrijkste. Het parcours rond Ieper vergeeft niets en is heel specifiek", opent Neuville die geen droomhuwelijk heeft met deze rally, en nog maar één keer op het podium stond. "Het tempo zal enorm hoog liggen."

Neuville mag in deze rally niet starten met zijn vertrouwde WRC-wagen, maar wel met de lichtere R5-versie. "Het is een volledig andere wagen, gericht op klanten. De R5 beantwoordt niet echt aan onze stijl van rijden, dus moeten we ons gaan aanpassen", aldus Neuville.



Voor Hyundai is de komst van Neuville als leider in het WRC een commerciële voltreffer. "Nu hij op kop staat wilden we Thierry er zeker bij, ook voor zijn vele fans. Hij is nog niet zo goed gekend in Vlaanderen. Dit helpt", aldus William Meerschaut, hoofd communicatie en PR bij Hyundai. "Thierry stond er wel op dat we ook aan het goede doel zouden denken. Vandaar de decoratie in het thema van Rode Neuzen Dag. We hebben ook een zitje naast hem geveild, wat 3.600 euro heeft opgebracht."

De eerste krachtmeting komt er donderdagavond met de shakedown en kwalificatiesessie die de startvolgorde op vrijdag bepaald. De 54ste Ypres Rally eindigt zaterdag om 22 uur.