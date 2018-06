Instagram lanceert Instagram TV: video-oorlog met YouTube is begonnen

Het razend populaire sociale netwerk Instagram, met ondertussen 1 miljard gebruikers, start vandaag met een eigen videoplatform die de strijd met YouTube moet aangaan.

Instagram was tot nu toe gefocust op het delen van foto's en korte videoclips. Nu wil het platform met IGTV (Instagram TV) inspelen op de veranderde mediaconsumptie van jongeren. Het zal mogelijk zijn om (zelfgemaakte) videomateriaal met een speelduur van maximaal 60 minuten te posten en bekijken. Net zoals bij Instagram kan je de video's liken en erop reageren. De dienst is vanaf nu te vinden als zelfstandige IGTV-app en in een nieuw onderdeel van de bestaande Instagram-app.

Bekijk hier (in het Engels) hoe je Instagram TV-app kan gebruiken:

Het grote verschil met Instagram is dat er geen 'feed', foto's en verhalen aanwezig zijn. Je kan willekeurige video's bekijken door op het beginscherm, na het inloggen, naar rechts te swipen. Met behulp van de zoekfunctie kan je bepaalde profielen en video's vinden en volgen. Iedereen kan een account aanmaken en video's delen. Het is nog niet mogelijk om geld te verdienen met je profiel, iets wat bij YouTube wel kan.