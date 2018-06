Planckendael geeft meer uitleg: “De situatie werd te gevaarlijk”

De directie van dierenpark Planckendael heeft donderdagnamiddag meer uitleg gegeven over het incident van donderdagvoormiddag, waarbij een leeuwin ontsnapte en later werd doodgeschoten. “De leeuwin kwam tot op tien meter van een treinstel waar bezoekers beschutting in zochten. De situatie werd te gevaarlijk.”

“We hebben drie uur lang geprobeerd om het dier terug naar haar plek te krijgen, en erna te verdoven, maar dat lukte niet”, klonk het. “We hadden niet altijd visueel contact met haar. Na twee pogingen om haar te verdoven, is er in de crisiscel een risico-analyse gemaakt. De leeuwin kwam tot op tien meter van bezoekers, die snel beschutting hadden gezocht in een treinstel. Omdat de veiligheid in het gedrang kwam, hebben we in samenspraak met de politie beslist om het dier te doden. Het was de moeilijkste beslissing uit mijn carrière.”

Het is nog onduidelijk hoe het dier is kunnen ontsnappen. “We denken dat er een menselijke fout is gebeurd. Er was zeker geen gat in een omheining.”

We zijn allemaal ontredderd en aangedaan, dit was een heel pijnlijke beslissing”, zei Mechels burgemeester Bart Somers. “De mensen op het terrein hebben die beslissing niet zomaar genomen.”

