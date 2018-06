Boek schetst schrijnend beeld van Trump en zijn kinderen: “Hij wilde er vijf, dan zou er wel één op hem lijken”

Pampers verversen? Neen. Een balletje gooien in het park? Ook niet. Donald Trump was op geen enkele manier een traditionele vader. Zorgen voor zijn kinderen of plezier met hem hebben, daar had de Amerikaanse president personeel en schoonouders voor. Dat blijkt uit een boek dat vandaag verschijnt, waarin pijnlijk duidelijk wordt hoe gestoord de situatie ten huize Trump is en altijd geweest is.

“De droom van Donald Trump en zijn familie is om zoals de Kennedy’s te zijn. Maar dat zijn ze niet. Ik vergelijk hen eerder met de Kardashians: een gezin waarvan elk lid beroemd is, maar eigenlijk weet niemand goed waarom.” Als iemand goedgeplaatst is om dergelijke uitspraken te doen, is het Emily Jane Fox wel. De Vanity Fair-journaliste dompelde zich de voorbije drie jaar onder in het leven van de Amerikaanse president en zijn kinderen. Het resultaat is Born Trump: Inside America’s First Family, een boek waarmee ze de VS andermaal een schokkende inkijk geeft in het leven van de president.

Fox sprak met 150 mensen in de entourage van de Trumps, van vrienden tot zakenpartners en gewezen klasgenootjes, om een portret te schetsen waaruit blijkt dat de familie Trump niet is zoals ze lijkt op televisie. Want dat heb je met de Trumps: je ziet ze zoveel op televisie en leest zoveel over hen dat je het gevoel hebt dat je hen echt kent. Maar vergeet alles wat je weet, zegt de journaliste gretig in interviews, en lees het boek.

Goed verkoopspraatje, denk je dan, maar in het boek kom je als lezer echt veel te weten over de familie Trump. De vijf kinderen van de president, verwerkt bij drie verschillende moeders in vier decennia tijd, zijn momenteel tussen 12 en 40 jaar oud en die hebben volgens de auteur allemaal een karaktertrekje van hem. Zo is Ivanka (36) de bespeler van de media, heeft Donald Jr (40) met zijn vader gemeen dat hij heel snel bijt en in de aanval gaat en heeft Eric (34) een baksteen in de maag. De twee anderen, Tiffany (24) en Barron (12), zouden dan weer vooral met hem gemeen hebben dat ze buitenbeentjes zijn. Trump verklapte ooit trouwens aan een vriend waarom hij vijf kinderen wilde. “Dan is de kans groter dat er één tussenzit die op mij lijkt.” Niet gelogen.

De auteur steekt niet onder stoelen of banken dat de Trump-kroost erg bevoorrecht was. Ze groeiden op in kastelen en grote buitenverblijven, gingen naar de beste scholen en hadden alle kansen in het leven. “Opgegroeid met een gouden lepel in de mond”, omschrijft ze het. Maar langs de andere kant is er een grote schaduwzijde aan het verhaal. Want aangenaam is het niet voor een kind om zijn of haar ouders te zien scheiden, door paparazzi naar school gevolgd en uitgehoord te worden en op school daardoor voortdurend het mikpunt van spot te zijn.

Donald Jr.

Foto: Photo News

Vooral Donald Jr. had het moeilijk met de breuk tussen zijn ouders. Op dat moment was hij 12 jaar, en hij wist deksels goed wat er zich afspeelde. De reden voor de breuk was de affaire van zijn vader met actrice Marla Maples, waarmee hij later dochter Tiffany zou krijgen, en dat nam hij de toekomstige president erg kwalijk. Het kwam zover dat ze lange tijd niet met elkaar spraken en dat de vader geregeld een veeg uit de pan kreeg van zijn zoon. “Je geeft meer om geld dan om je kinderen”, zou hij toen geroepen hebben. Ook op school ging hij vaak op de vuist met klas- of speelplaatsgenootjes omdat ze met hem lachten vanwege zijn vader.

Opvallend weetje over diezelfde Donald Jr: toen hij net geboren was, twijfelden Trump en zijn vrouw Ivana over de naamkeuze. Toen zij Donald Jr. voorstelde, aarzelde Trump eerst. “Wat als het dan een loser wordt”, zou hij gezegd hebben. Maar het werd toch die naam.

Een deel van het boek gaat trouwens over de jaren van Donald Trump Jr. aan de universiteit. Een periode waarin hij erop los feestte en tegen mensen die met hem lachten zei dat ze ooit voor hem zouden werken. Zijn bijnaam in die periode? Diaper Don, omdat hij vaak ondergepist wakker werd in het bed van medestudenten na weer een stomdronken feestje.

Ivanka

Foto: REUTERS

Erg veel wilde verhalen lijken er niet te zijn over Ivanka Trump, want zij was van kindsbeen af al meer bezig met hoe ze overkwam bij anderen en met het leven dat ze wilde als volwassene. Ze koos haar momenten om in het openbaar te verschijnen bewust en goed, zo blijkt uit het boek. Zo nam ze achter de schermen de inauguratie van haar vader in handen en zag ze het als haar “prinsessenmoment”, aldus de auteur.

Opvoeding

Emily Jane Fox schetst in haar boek, dat nu al op weg lijkt om een bestseller te worden, een weinig fraai beeld van Trump als vader. Hij zag zijn kinderen ’s ochtends wel, toen hij hen elke dag voor ze naar school gingen bij hem riep. “Niet drinken, niet roken, geen drugs”, zei hij hen dan. “En vergeet niet: vertrouw niemand.”

Pampers verversen deed hij niet, met hen voetballen in het park evenmin. Daarvoor kon hij rekenen op zijn personeel - twee Ierse nanny’s - en de ouders van zijn vrouw Ivana. Hij was vooral gefocust op zichzelf.

Opmerkelijk is dat hij na de scheiding van zijn vrouw Ivana - die het hoederecht kreeg over hun drie kinderen - lang met haar bleef samenwonen in Trump Tower. Op andere verdiepingen weliswaar. De kinderen zelf woonden toen al in andere appartementen in de toren, met hun eigen lijfwachten en nanny’s.

Born Trump: Inside America’s First Family is sinds vandaag te koop.