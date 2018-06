Géén Caleb Ewan in de Tour en dat kan de topsprinter moeilijk verkroppen: “Kapot is een understatement”

De Australische topsprinter Caleb Ewan werd donderdag door zijn team Mitchelton-Scott uit de selectie voor de Ronde van Frankrijk gehouden. Het Australische WorldTour-team geeft de voorkeur aan een team rond kopman Adam Yates. De 23-jarige Ewan, die al een tijdje met een overgang naar Lotto Soudal wordt in verband gebracht, reageerde erg ontgoocheld op Twitter. Hij dacht aan zijn eerste Tour te kunnen beginnen.

“Kapot zijn is een understatement voor hoe ik me voel naar aanleiding van de beslissing van Mitchelton-Scott om me in juli thuis te laten”, stak Ewan van wal. “Ik was op weg om meer dan klaar te zijn voor mijn Tourdebuut. Mijn sprintteam en ik hebben er zoveel werk ingestopt om klaar te zijn voor ons grote doel dit seizoen.”

Ewan won dit jaar al een etappe in de Tour Down Under en de Clasica Almeria. In Milaan-Sanremo werd hij tweede na Vincenzo Nibali.

Bekijk hier de voorlopige deelnemerslijst voor de Tour de France 2018!