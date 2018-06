Spoorstaking bevestigd, voor het eerst minimale dienstverlening

De socialistische spoorbond houdt vast aan de aangekondigde 48-urenstaking vanaf donderdag 28 juni om 22.00 uur. Een vergadering met de directie leverde geen resultaat op, zo bevestigen donderdag beide partijen. De minimale dienstverlening wordt voor het eerst geactiveerd.

“De staking gaat door”, zegt Ludo Sempels, de voorzitter van ACOD Spoor. De bond diende een aanzegging in omdat niet alle spoorpersoneel opgenomen is op de lijsten met zware beroepen bij de openbare diensten.

Eenzelfde geluid bij HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel. “Er was woensdag nog een vergadering, maar die heeft geen vruchten afgeworpen”, zegt woordvoerder Alain Dupont.

De staking wordt meteen een eerste test voor de minimale dienstverlening bij spoorstakingen. Duizenden spoorlui van spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel moeten ten laatste maandag laten weten of ze zullen staken of niet. Het gaat om de werknemers die een “essentiële” functie uitoefenen, zoals de mensen in de seinhuizen en treinbestuurders en -begeleiders

Op basis van de beschikbare mankracht zal dan een treinaanbod worden uitgewerkt. Dat wordt ten laatste 24 uur voor het begin van de staking bekendgemaakt, zodat pendelaars en andere treinreizigers hun verplaatsing nog kunnen organiseren.

Er zijn verschillende scenario’s, gaande van alleen maar treinen op de grote assen tijdens de spitsuren, tot een scenario met ook treinen in de daluren.

De bonden vechten de minimale dienstverlening aan voor het Grondwettelijk Hof. Ze druist volgens hen in tegen het recht op staken.