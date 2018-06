Lotto-Soudal maakt Tourselectie bekend in opvallend filmpje: Greipel voor de sprints en drie vrijbuiters

Brussel - Lotto Soudal heeft donderdag op een originele manier zijn Tourselectie bekendgemaakt. Het team van de Nationale Loterij postte op Twitter een filmpje waarin Marc Sergeant de geselecteerde renners toevoegde aan een groepje op WhatsApp met de naam ‘Tour 2018’. De acht geselecteerde renners kregen het bericht “gefeliciteerd, jullie zitten in het team voor de Tour”.

De selectie bestaat uit onze landgenoten Tiesj Benoot, Jens Keukeleire, Jelle Vanendert, Jasper De Buyst en Thomas De Gendt, de Duitsers Marcel Sieberg en André Greipel en de Pool Tomasz Marzcynski.

Het team wil op diverse terreinen uitblinken. André Greipel zal in de massaspurts opnieuw volop zijn kans mogen gaan, terwijl onder meer Tiesj Benoot, Jelle Vanendert en Thomas De Gendt voor etappewinst via ontsnappingen mogen gaan. Greipel won in het verleden al elf ritten, De Gendt en Vanendert elk eentje.