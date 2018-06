David Attenborough deelt tip om bijen te helpen. “Want zonder bijen, geen mensen”

De Britse bioloog en televisiemaker David Attenborough (92) heeft een gouden tip om uitgeputte bijen weer op de been te helpen: leg een lepeltje met suiker en water in de buurt. Dat is belangrijk, want bijen zijn van cruciaal belang voor de mens. Zo laat hij weten in een Facebookpost.

“De afgelopen vijf jaar is de bijenpopulatie met een derde gedaald. Als bijen van de aardbodem zouden verdwijnen, zouden mensen nog maar vier jaar te leven hebben”, steekt hij van wal. Daarom hebben we er alle baat bij om bijen te helpen.

Suikerboost

“In deze tijd van het jaar zien bijen er vaak uit alsof ze aan het sterven zijn, maar ze zijn verre van dood. Bijen kunnen moe worden en ze hebben simpelweg niet genoeg energie om naar de korf terug te keren. Dat leidt er vaak toe dat ze wegwaaien, worden vertrappeld of weggeveegd”, voegt hij eraan toe.

Bijkomen

De manier om hen te helpen is snel en simpel. “Als je een vermoeide bij in huis vindt, zal een eenvoudige oplossing van suiker en water ze helpen om op kracht te komen. Meng twee eetlepels witte kristalsuiker met een eetlepel water en plaats het mengsel bij de bij.” Attenborough roept op om zijn Facebookpost te delen. Want hoe meer mensen dit trucje toepassen, hoe meer bijen er worden gered.