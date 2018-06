Op vakantie in eigen land? Dit zijn de populairste trekpleisters in Vlaanderen

Van plan om deze zomer even toerist in eigen land uit te hangen? Dan heb je heel wat keuze. Eerder deze maand plaatste Toerisme Vlaanderen de ‘Attractiebarometer 2013-2017’ online met de top twintig trekpleisters op eigen bodem. Een overzicht, ter inspiratie.

Uit het rapport blijkt dat 2017 een recordjaar was voor toeristische attracties in Vlaanderen. In vergelijking met 2013 steeg het aantal bezoekers met een vijfde. Alles samen zijn de uitstapjes goed voor zo’n 3,7 miljoen bezoekers. Ook het aantal toeristische attracties is op vijf jaar 7,5 procent toegenomen. Pretpark Plopsaland in de Panne prijkt al vijf jaar helemaal bovenaan de lijst van Toerisme Vlaanderen en wordt even lang gevolgd door een boottochtje op de Brugse Reien. De top drie is onderhevig aan veranderingen. Vorig jaar was het plekje, net als in 2013, voor de Sint-Baafskathedraal in Gent.

Plopsaland op één

De attractiebarometer komt tot stand dankzij de toeristische attracties zelf, die vrijblijvend kunnen deelnemen en maandelijks bezoekersaantallen kunnen ingeven. Jaarlijks worden dan statistieken opgemaakt die het aanbod en het aantal bezoekers in kaart brengen. Een overzicht van de twintig populairste toeristische plekjes van bij ons:

1. Plopsaland De Panne

2. Rondvaarten op de Brugse Reien

3. Sint-Baafskathedraal, Gent

4. Planckendael, Mechelen

5. Zoo Antwerpen

6. Bellewaerde, Ieper

7. Provinciaal Domein Puyenbroeck

8. Bobbejaanland, Kasterlee

9. Middelheimmuseum, Antwerpen

10. MAS / Museum aan de Stroom, Antwerpen

11. Gravensteen, Gent

12. Sint-Niklaaskerk, Gent

13. Recreatiepark De Ster, Sint-Niklaas

14. Boudewijn Seapark, Brugge

15. Technopolis, Mechelen

16. Provinciedomein Huizingen

17. Openluchtmuseum Bokrijk

18. Provinciedomein Kessel-Lo

19. Plopsa Indoor Hasselt

20. Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Antwerpen