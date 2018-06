VIDEO. Vakbonden niet echt verrast: “Klappen bij Sabca vallen meestal in Lummen”

Lummen - De vakbonden LBC-NVK en ABVV-Metaal werden woensdag niet geheel verrast door de aankondiging dat er bij het lucht- en ruimtevaartbedrijf Sabca in Lummen 30 van de 105 banen bedreigd zijn. Ze hopen zoveel mogelijk ontslagen te vermijden.

Volgens de bonden zullen 20 arbeiders en 10 bedienden mogelijk hun job verliezen. Omdat het gaat om meer dan 10 procent van de werknemers, treedt de wet-Renault in werking. Tijdens de informatie- en consultatiefase zullen de bonden proberen het banenverlies terug te dringen en alternatieven te zoeken. Als de directie de herstructurering doorzet, starten de vakbonden het overleg over een sociaal plan.

“Het ging al langer moeilijk met bepaalde projecten”, reageert Johan Lamers van LBC-NVK. “Het is jammer dat Sabca Limburg geen graantje kan meepikken van de stijgende vraag naar bepaalde modellen van vliegtuigen, maar Sabca focust op andere toestellen die minder in vraag zijn.”

Ook ABVV-Metaal vindt dat de directie op zoek moet gaan naar bijkomende producten en andere markten. “Sabca maakt vooral composiet, maar vandaag is daar vooral vraag naar in auto’s en fietsen”, aldus Johnny Frans van de socialistische vakbond. “Sabca kan dat doen zonder de corebusiness van vliegtuigen en raketten uit het oog te verliezen.”

Sabca heeft nog vestigingen in Brussel en Charleroi, waardoor het volgens de vakbonden niet realistisch is om werknemers naar andere vestigingen over te plaatsen. “De klappen vallen ook meestal in Lummen, want dit is niet de eerste keer”, zegt Lamers. “Dat zullen we ook met de directie bekijken.”

De vestiging in Lummen is gespecialiseerd in het fabriceren van elementen in composietmateriaal voor Airbus-vliegtuigen en zakenjets. De werknemers assembleren ook onderdelen voor de Ariane 5-raket.