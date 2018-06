Tunesiërs spelen verstoppertje voor duel met Rode Duivels

Tussen de duels met de favorieten in WK-groep G Engeland en België beperken de Tunesiërs de openbare activiteiten tot het minimum. Dinsdag zagen de spelers van bondscoach Nabil Maaloul al af van het persmoment, donderdag vindt de training achter gesloten deuren plaats. Dat heeft de Tunesische voetbalbond bekendgemaakt.

Zaterdag spelen de Tunesiërs in het stadion van Spartak Moskou hun tweede wedstrijd in groep G tegen de Rode Duivels, op 28 juni nemen ze het op tegen Panama. Op de eerste speeldag bleek Engeland met 1-2 te sterk.

Na hun 3-0 zege tegen Panama staan de Rode Duivels aan de leiding in groep G. Ze tellen net als Engeland drie punten. Tunesië en Panama zijn nog puntenloos.

Tegen de Rode Duivels moet Maaloul het stellen zonder zijn geblesseerde doelman Mouez Hassen. Hij is out met een schouderblessure, opgelopen in de wedstrijd tegen de Engelsen. Hij wordt normaal gezien vervangen door Farouk Ben Mustapha.

Volgens Tunesische media zal Maaloul tegen België verschillende wijzigingen doorvoeren in zijn basiself. Hij zou vooral meer nadruk willen leggen op het aanvallende compartiment.