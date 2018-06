Twitter over doodgeschoten leeuwin: “Schandalig! Als twee pogingen tot verdoving niet werken ga je naar drie”

“Na twee mislukte verdovingspogingen hebben we de ontsnapte leeuwin met een schot moeten laten inslapen.” Zo meldde Planckendael donderdagmiddag dat ze het ontsnapte dier hadden doodgeschoten. Op sociale media regent het reacties van onbegrip.

In dierenpark Planckendael ontsnapte donderdagochtend een leeuwin. Het dier wandelde de hele voormiddag door het park, dat hermetisch werd afgesloten. Twee pogingen om de leeuwin te verdoven mislukten, waarna het dier werd doodgeschoten.

Op Twitter en Facebook wordt er vol ongeloof gereageerd op de beslissing van Planckendael om de leeuwin dood te schieten, in plaats van te blijven proberen om het dier te verdoven.

Na twee mislukte verdovingspogingen hebben we de ontsnapte leeuwin met een schot moeten laten inslapen. Nooit kwam iemand van bezoekers of personeel in gevaar. — ZOO Planckendael (@zooplanckendael) June 21, 2018

"twee pogingen"

En toen was het al bijna 12h, en wou iedereen toch wel stilaan gaan lunchen..? — Jan Hellinx (@JHellinx) June 21, 2018

Serieus? Ontsnapte leeuwin neergeschoten? Als twee pogingen tot verdoving niet werken ga je naar drie. “Met een schot laten inslapen” — Xander De Rycke (@xanderycke) June 21, 2018

Amai, 2 pogingen. Echt goed jullie best gedaan precies. — Colin (@Google_Says) June 21, 2018

Incompetente bende, door menselijke fout dieren laten ontsnappen om ze dan genadeloos te moeten afmaken. Deuren sluiten plankendael. — Dean Vervaeck (@DeanVervaeck) June 21, 2018

Het langer proberen en het park gesloten houden was waarschijnlijk te duur geweest... #Planckendael #shameonyou — Jo | Steve? (@TheDoctorHasPie) June 21, 2018

Ik begrijp niet waarom ze ontsnapte dieren dood schieten. Verdoven kan toch ook? #planckendael #ontsnapte #leeuw — Tom van Disseldorp (@tomvandis) June 21, 2018

Zonde dat een dier op zo'n manier het leven moet laten… #Planckendael — Tim (@Timreports) June 21, 2018

Leeuwin doodgeschoten?! Ik ga nooit meer naar Planckendael, zo teleurgesteld in hun idee. #Planckendael — Shauni Verelst (@Shauniix_) June 21, 2018

Beetje jammer dat jullie dit hebben gedaan #Planckendael , tragisch dat dit zo moest #leeuwin #RIP . — AT (@annemiekje71) June 21, 2018

En waarom moest die leeuwin doorgeschoten worden??? Waarom???? #Planckendael — Free (@FreijaMilis) June 21, 2018

Waren de verdovingspijlen op? — Tom Maeckelberghe (@maeckelberghe) June 21, 2018

nooit iemand van personeel in gevaar , waarom dan maar 2 verdovingspogingen, (waren de pijltjes uit stock) Sorry dit is er zwaar over ! Een jong gezond dier moet wijken voor de inkomsten , anders had je meer geduld gehad ! — Marleen Boits (@MarleenBoits) June 21, 2018

Vraag me af wie meer in paniek was, de leeuw of het personeel. Weer een dier dood door onkunde van de mens. Bravo! — Willems Glenn (@GlennW111) June 21, 2018

Neen... Inslapen is wel degelijk iets anders dan gewoon een kogel door de kop jagen... — Jonathan Devos (@WhiteHawk2903) June 21, 2018

Park al terug open waarschijnlijk? Laat de commerce maar draaien... Mooie woordkeuze trouwens, “inslapen...”. Doodgeknald bedoelen jullie? — Kevin Claessens (@kevin_1108) June 21, 2018