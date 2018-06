Planckendael opent opnieuw de deuren

Dierenpark Planckendael laat sinds 12.15 uur opnieuw bezoekers toe, nadat het een ontsnapte leeuwin heeft doodgeschoten.

De bezoekers die al enkele uren voor de poort stonden te wachten, mochten alsnog naar binnen. Toch opvallend, want iets na de middag is een leeuwin doodgeschoten. De leeuwin was door een menselijke fout vanochtend uit haar kooit ontsnapt. Twee pogingen om haar te verdoven, zijn volgens het park mislukt. Daarop is het dier doodgeschoten.

De omstandigheden van de ontsnapping en de dood van het dier zijn nog niet bekend. Bezoekers en andere aanwezigen zouden volgens het personeel van de zoo nooit in gevaar zijn geweest.